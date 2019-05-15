Suriyeli çocukların ekmek teknesini zabıtanın elinden esnaf aldı

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri yolda yakaladıkları çocukların çöpten atık toplamak için kullandıkları arabalarına el koymak isteyince esnafla aralarında gerginlik yaşandı. Gerginliği olay yerine gelerek araya giren zabıta müdürü büyümeden sonlandırdı.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri 3 Suriyeli çocuğun çöpten atık toplamak için kullandıkları arabalarına el koymak istedi. Memurların çocukların arabalarına el koymaya çalıştığını gören çevredeki esnaf, zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Arabaları zabıta ekiplerinin elinden alarak çocuklara geri vermek isteyen esnaf ile zabıta görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Çevredeki vatandaşlar da tartışmaya karışınca gerginlik kısa sürede büyümeye başladı. Durumu haber alıp olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Atmaca, esnaf ve zabıta ekipleriyle konuşarak gerginliğin daha fazla büyümesini önledi. Suriyeli çocuklar esnafın da yardımıyla arabalarını zabıtanın elinden kurtararak yoluna devam etti. Bazı vatandaşlar ise zabıtanın görevini yapmasına engel olunduğunu söyleyerek esnafa tepki gösterdi. Olay yatıştıktan sonra esnafın yanına giden zabıta ekipleri, neden böyle bir uygulama yaptıklarını anlatmaya çalıştı.