İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suriyeli minikler ilk kez sinemayla tanıştı

Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad’da ilkokula giden minik öğrenciler, ilk kez sinema heyecanı yaşadı.

Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'da ilkokula giden minik öğrenciler, ilk kez sinema heyecanı yaşadı.


Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Suriye'nin Telabyad kentinde organize edilen sinevizyon gösterimi, minik öğrencileri heyecanlandırdı. Bir sınıf içerisine kurulan perdeye projeksiyon ile yansıtılan film, çocuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi. Sinemayla ilk kez tanışan minik öğrenciler, etkinlik dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. Türkiye tarafından Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamının sağlandığı Telabyad'da sosyal içerikli kültürel faaliyetlerin devam edeceği aktarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.