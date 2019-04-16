Suriyeli Rana güvenli yaşamı resmetti

Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli kız çocuğu, hafızasından atamadığı savaşı ve güvenli yaşamı resmetti.

Beş yıl önce ülkelerinde ki iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan, daha sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşamaya başlayan Rana El Uveyşi, hafızasında kalan savaşı ve güvenli bir şekilde Türkiye'de yaşamayı anlatan bir resim çizdi. İsmet Paşa İlkokulu 2'inci sınıfına giden Rana El Uveysi Türkiye sevgisini de yansıttığı resim, öğretmen ve okul idaresinin dikkatini çekti. Okulda derslerinde de çok başarılı olan Suriyeli küçük kız yaptığı resim ile görenleri duygulandırdı.

Resimde uçakların çocukların üstüne füze ve bombaları bıraktığı görülürken, çocuklara siper olan Türk bayraklı şemsiye ve bu şemsiye altında mutlu, huzurlu yaşayan çocuklar yer alıyor. Savaşı ve bombaları hafızasından silemediğini ve savaş ortamında Türkiye'ye gelerek kurtulduklarını söyleyen Rana, resim ile ilgili ise, "Fotoğrafta en üstte uçaklar ve bombalar var, bizi hep bombalıyorlardı, biz Türkiye'ye geldik, fotoğraftaki şemsiye Türk bayrağı, Türk bayrağı altında çocuklar okula gidiyor ve bombalardan kurtuluyor" diye konuştu.

Türkiye'yi, Türk insanlarını, Türkiye bayrağını çok sevdiğini de anlatan Suriyeli kız, Türkiye'de yaşamak istediğini de sözlerine ekledi.

Sınıf Öğretmeni Yılmaz Aşkın," Geçen gün Rana'nın yaptığı bir resmi gördüm, bu bayağı bir dikkatimi çekti bunu okul idaresiyle de paylaştım. Öğrencim Suriye'de yaşamış tramvayı ve yaşamış oldukları dramları anlattı, biz çocuklardan basit resimler beklerken, Rana bu resimle bize çok öneli mesajlar verdi. Çok duygulandım" diye konuştu.