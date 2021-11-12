Suriyeli sporcu şampiyonluk sevincini Şanlıurfa ile paylaştı

İstanbul'da düzenlenen 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası Kata Kategorisinde dünya şampiyonu olan lise öğrencisi Suriye asıllı Almoutaz Billah Alali, başarısını Şanlıurfa ile paylaştı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun, Dünya Shotokan Federasyonu işbirliğiyle 5-7 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası Kata Kategorisinde dünya şampiyonu olan Şanlıurfa Osmangazi Anadolu Lisesi öğrencisi Almoutaz Billah Alali, okul öğretmenleri ve antrenörüyle birlikte Vali Abdullah Erin'i ziyaret ederek, madalyasını takdim etti.

Türkiye Karate Federasyonu'nun düzenlediği ve 25 ülkeden 2 bin 900 sporcunun katıldığı 11. Dünya Shotokan Karate Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katıldığını belirten Suriyeli öğrenci Almoutaz Billah Alali, şampiyonluk sevincini tüm Şanlıurfalılar ve Türkiye ile paylaştığını belirterek, spor faaliyetlerine devam edeceğini söyledi.

Genç sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Erin, “Gençlerimizin spora olan ilgisi, elde ettikleri başarılar bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Tüm sporcu çocuklarımız ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.