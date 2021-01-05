ŞURKAV 30 yılı geride bıraktı

Şanlıurfa'nın tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkan ŞURKAV, açılan kurslar, kurulan korolar, basılan kitaplar, yapılan restorasyonlar, düzenlenen konferans, panel sempozyum ve hafta kutlamaları ile toplam bin 466 başarılı faaliyete imza attı.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, 30 yıl önce kurulan Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV), kurulduğu yıldan itibaren Şanlıurfa'yı Şanlıurfa yapan değerlere sahip çıkarak, bin 466 başarılı faaliyete imza atmanın gururunu yaşıyor.

Bir ihtiyaçtan doğan ve faaliyetlerinin tamamında vakıfların topluma faydalı olma amaçlarının bütün özelliklerini görmenin mümkün olduğu ŞURKAV, halkın birbirleriyle anlaşmasının ve yaklaşmasının en güzel örneklerini vermesinin yanı sıra, her yerde olması arzulanan Halkla-Devlet kaynaşmasının en ideal modelini teşkil ediyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in başkanlığında, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya'nın ikinci başkanlığı ve İbrahim Halil Kaya, Abdullah Ekinci, Abdülkadir Açar, Cevahir Asuman Yazmacı ve Selami Yıldız'ın yönetim kurulu üyeliğini sürdürdüğü ŞURKAV tarafından 30'uncu yıla özel hazırlanan tanıtım filminde, bugüne kadar yapılan tüm faaliyetlere rakam rakam yer verildi.

ŞURKAV, geride bıraktığı 30 yılda 207 kurs, 193 gösteri, 279 konser, 39 anma, sanat ve şiir gecesi, 37 Kültür ve Sanat Hizmet Ödülü, 27 yurt dışından ekip daveti, 42 yurt içinden ekip daveti, 26 yurt içine gönderilen ekip, 24 sinema, 58 yarışma, 14 tarihi eser aydınlatması, 16 park ve bahçe düzenlemesi, 7 resital, 5 fuar,15 yurtdışında sergi, 49 il dışında sergi, 55 yayın, 30 panel, 83 sergi ve 137 konferansla kent kültürüne sahip çıkmanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışında tanıtımını sağladı.

Açılan kurslar, kurulan korolar, basılan kitaplar, düzenlenen konferans, panel sempozyum ve hafta kutlamaları hizmet zincirinin birer güzel halkalarını oluştururken yapılan 93 restorasyonla gelecek nesillerin emanetleri yıkılıp yok olmaktan kurtarılıp, onlara kültürel miras olarak bırakıldı.

Alanında en büyük ve en güzel uygulama olan “Dergah-Balıklıgöl Çevre Düzenleme Projesi” lokomotifliğinde yürütülen restore çalışmaları geniş halk kesiminin ilgi ve desteği ile devam ediyor.

ŞURKAV Yönetim Kurulu, sosyal medya hesabında yaptığı 30'uncu yıl kutlama duyurusunda, bu çalışmaların ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, “Bu başarıda, Mütevelli heyet üyelerinden taş ustalarına, Vakıf çalışanlarından, ŞURKAV gönüllüsü kamu görevlilerine kadar birçok kişinin payları vardır” ifadelerine yer verdi.