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Suruç Belediyesinde işten çıkarılan 5 kişi işine tekrar kavuştu

Şanlıurfa’da, görevden uzaklaştırılan HDP’li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5’i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.

Şanlıurfa'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.


Göreve gelir gelmez belediyede yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma başlattıklarını aktaran Aktaş, aralarında şehit yakınının da bulunduğu 5 işçinin yeniden işe alındığını ve görevlerinin başına geçtiğini söyledi. Geriye kalan 19 mağdur işçi için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aktaş, onların da en kısa sürede işlerine döneceklerini vurguladı.


Aktaş, etnik ve dini ayrımcılık yapmadan her vatandaşa aynı mesafede oldukların belirterek, Suruç Belediyesinin Suruç halkına güzel hizmetler yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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