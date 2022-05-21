Suruç'a yapılan mezbaha için çalışmalar sürüyor

Her ilçeye modern bir mezbaha hedefi ile yola çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta yapımına başladığı mezbaha çalışmalarını sürdürüyor.

Hilvan, Bozova ve Halfeti mezbahalarını tamamlayan belediye, Suruç ilçesinde yaklaşık bin metrekare alan üzerine inşa edilen modern mezbaha 400 metre kare kapalı alana sahip olacak.

Modern teknik ekipmanlarla donatılan Suruç mezbahasında aynı anda 8 büyükbaş ve 24 küçükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Öte yandan tesis içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan bekleme alanları, hayvan rampaları, hayvan padokları, sakatat odaları ve soğuk hava depoları da yer alacak. Yürütülen çalışmalar tamamlandığında Suruç ilçesi modern bir tesise kavuşmuş olacak.