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Suruçlu miniklerden ‘evde kal' çağrısı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri korona virüs salgınına dikkat çekmek için kendi evlerinde çektikleri görüntülerle arkadaşlarına ve büyüklere “Evde kal” çağrısı yaptı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri korona virüs salgınına dikkat çekmek için kendi evlerinde çektikleri görüntülerle arkadaşlarına ve büyüklere “Evde kal” çağrısı yaptı.


Dünyayı etkisine alan korona virüs tehdidine karşı “Evde kal” çağrısı uyarıları yapılırken, bir uyarı da minik öğrencilerden geldi. Suruç Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde bulunan öğrenciler çektikleri görüntülerle herkese “Evde kal” çağrısında bulundu. Öğrenciler, "Evde kal, evde hayat var", "Sağlığınız için evde kalın Türkiye", "Yeniden bir araya gelebilmek için ayrı kalıyoruz, evde kal Türkiye", "Aldığımız tedbirler koronadan güçlüdür" gibi mesajlarla tüm yaşıtlarına ve büyüklerine mesaj gönderdi.

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