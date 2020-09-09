Suruç'ta 5 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaklaşık 5 bin dönümlük ekili tarım arazisi, iddiaya göre tahliye kanallarının yetersizliği nedeniyle sular altında kaldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan DSİ Bölge Müdürlüğü Suruç ovasındaki tahliye sorunu ile ilgili yapım işinin ihale edildiğini ve çalışmalara başlandığını belirtti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tahliye kanallarının azlığı ve çoğunun da kullanılamaz halde olması nedeniyle ekili tarım arazilerinin sular altında kaldığı iddia edildi. Dere yataklarının da atık su tahliyesine yetmediğini söyleyen tarla sahipleri, 5 bin dönüme yakın arazinin sular altında kaldığını ve çiftçilerin büyük bir zarara uğradığını iddia etti. İlçeye bağlı Küçükköprü, Eskice, Küçüksergen, Büyüksergen, Ekili ve Pınarbaşı kırsal mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyleyen çiftçiler, çare olarak tarlalarını nadasa bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

“Yetkililerin gerekli adımların atmasını bekliyoruz”

Tahliye kanalının içini kamış kaplandığı için suyun gitmediğini söyleyen çiftçi Seyra Geçgel, “Yapılan kanallar yeterince derin ve geniş olarak yapılmamış. Şu anda ekili tarlalar hep sulak olarak kaldığı için içini yabancı otlar kaplamış. Otlardan dolayı artık su hareket edemiyor. Bu nedenle ekili tarlalarımız suyun altın kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

“Ekili ürünlerimiz suyun içinde kaldı”

Ekili tarlalarının suyun içinde kaldığı dile getiren çiftçi Bozan Baz, “Tarlalarımız suyun içinde kalmış. Artık tarlamız suyu kaldıramıyor. Pamuklarımız suyun içinde kalmış. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizler bu kadar hizmet ve çalışma yaparken, tarlalarımıza bu kadar suyun dolması bizi çok etkiliyor. Bize de yazık. Gerekli yerlere başvurduk, bizden ziraat odasına gidip hasar tespiti yapmamızı istediler. Onlar da bize diyor, biz suyun içine giremiyoruz. Kendi imkanımızla kepçe getirdik ama kepçe suyun içine giremeden geri döndü” şeklinde konuştu.

“Çiftçilerin ekinleri mahvoldu”

Tahliye kanalları yetersiz kaldığı için tarlaların göle döndüğünü aktaran çiftçi İzzet Baz, ”Ekili tarlalarımız sular altında kaldı. Çiftçilerin ekinleri mahvoldu. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Halimiz ortada, perişan haldeyiz. Mısırlarımızın hali ortada” ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, "Suruç ovasındaki tahliye sorunu ile ilgili yapım işi ihale edilmiş olup çalışmalara başlanmıştır. Bahsi geçen yerleşim yerleri sınıra yakın olduğundan suyun Suriye'ye mansaplanabilmesi için öncelikle sınırdaki mayın temizliğinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca tüm uyarılara rağmen yağmurlama, damlama sulama yapılması gerekirken halen büyük oranda salma sulama yapıldığından problem büyümektedir. Bu konuda da gerekli uyarılar ve çözüm arayışları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.