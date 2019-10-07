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Suruç'ta nar ekşisi zamanı

İnce kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narının hasadına ve organik nar ekşisinin yapımına başlandı.


Türkiye'nin en önemli sofralık nar üretimi merkezi konumunda olan Suruç'ta nar hasadı başlarken, hasat edilen narlardan elde edilen organik nar ekşisinin yapımına da başlandı. Suruç Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen narların toplanmasıyla yoğun bir hazırlığa girişen çiftçiler, önce meyveyi ortadan ikiye ayırıyor. Sopa yardımıyla kabuğundan ayrılan nar tanelerini çuvallara doldurarak sert bir zemine yerleştiren kadınlar bunları çiğneyerek suyunu çıkarıyor. Bakır kazanlara konulan nar suyu, saatler süren kaynatma işleminin ardından şişelenerek soğumaya bırakılıyor. Bin bir zahmetin ardından hazır olan nar ekşisi, yemek ve salatalara lezzet vermesi için mutfaktaki yerini alıyor.



“Kooperatif olsa her şey düzelir”


Kooperatif kurulmadığı için narda zarar ettiklerini belirten çiftçi Bozan Kip, “Suruç'ta nar hasadından sonra nar ekşisini yapıyoruz. Narda zarar ediyoruz. Kooperatifler yok. Su olmayan yerde su parası isteniliyor. 2 bin 700 TL su parası gelmiş. Benim tarlamda su yok. Tarlamı sulamadım ama su borcu geliyor. DSİ yetkilileri, tarlanı akarsuyla sulasan dahi su parası vermen gerekiyor. Yetkililer yeraltı kaynakları devlet malı olduğunu söyledi. Biz ağaçlarımız kurumasın diye mazotla 1-2 sulama yaptık. Narlarımıza alıcı bulamıyoruz. 2,5 liralık narı, 1 liraya sattım. Dış pazar yok, uğraşan da yok. Kooperatif olsa dış pazar da olur. Biz yetkililerden kooperatiflerin kurulmasını istiyoruz. Suruç'ta kooperatif olmazsa satış da olmaz, dışardan da alıcı olmaz. Narlarımız nar ekşisi yapıyoruz ona da alıcı bulamıyoruz. Narlar hep elimizde kalıyor. Narları kaldırıp buğday, arpa ekeriz artık. Kooperatif olsa her şey düzelir” diye konuştu.

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