İhlas Haber Ajansı

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Suruç'ta ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, şüpheli bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.


Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, ilçede suç ve suçlulara yönelik çalışmaları devam ediyor. Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yapmış olduğu devriyeler sırasında şüphe üzerine durdukları şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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