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Suruç'ta sıcak asfalt atağı

Suruç’un yıllardır beklediği çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiriyor.

Suruç'un yıllardır beklediği çalışmaları birer birer hayata geçiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiriyor.


Gerek fiziki belediyecilik gerekse sosyal belediyecilik anlamında tüm ilçelerde olduğu gibi Suruç'a da birbirinden önemli hizmetlerin yürütülmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla ilçe merkezinde ana arterlerde sıcak asfalt atağı başlatıldı. İlçenin altyapısından üstyapısına birçok noktasında çözüm odaklı çalışmalarını sürdüren belediye, ilçenin modern bir kimliğe bürünmesini sağlamak amacıyla birden fazla prestijli cadde kazandırıyor. Suruç ilçesinde başta Aligör, Emniyet Caddesi ve diğer mahalle yolları belediyesinin asfalt atağı ile değişimi yaşıyor. Kilitli parke, sıcak asfalt, sathi asfalt, kaldırım ve bordür çalışmalarının devam ettiği ilçede, vatandaşlar yapılan hizmetlerden dolayı Beyazgül ve ekibine teşekkür etti.

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