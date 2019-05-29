İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Suruç'ta sulama borusu patladı, tarlalar su altında kaldı

Şanlıurfa ’nın Suruç ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle pamuk ekili yüzlerce tarla sular altında kaldı.

Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde sulama borusunun patlaması nedeniyle pamuk ekili yüzlerce tarla sular altında kaldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Mollahamza Mahallesi kırsal kesiminde meydana geldi. Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, yüzlerce dönüm pamuk ekili tarlayı sular altında bıraktı. Yaklaşık 2 saat akan su, hattın vanasının kapatılmasının ardından kesildi. Tarla sahipleri ise vanaların sık sık patladığını belirterek, yetkililerden gerekli adımların atılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.