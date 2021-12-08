Sürücü alev alan araçtan son anda kurtuldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden alev aldı. Araçtan inen sürücü yanmaktan son anda kurtulurken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Viranşehir Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 17 RE 455 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Motor kısmından alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, aracını durdurup indi. Sürücünün inmesiyle birlikte araçta patlama meydana gelerek her tarafını alevler sardı. Çevredekilerin yardımıyla söndürülen araçta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği belirtildi.