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Sürücüler araçlarından inip kavga etti

Şanlıurfa’da iftar sonrası trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga etti.

Şanlıurfa'da iftar sonrası trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı.


Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde yaşandı. Trafikte tartışan iki sürücü, araçlarından inerek kavga etti. Kadınların da karıştığı kavgayı çevredekiler güçlükle ayırdı. Bir kişinin darp edilerek yaralandığı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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