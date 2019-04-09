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Sürücüler doludan korunmak için kaldırıma park etti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşlar araçlarını aniden bastıran doludan korumak için üzerlerini battaniyelerle örtüp kaldırımlara çekti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar araçlarını aniden bastıran doludan korumak için üzerlerini battaniyelerle örtüp kaldırımlara çekti.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli dolu nedeniyle caddeler göle dönerken sürücüler ise araçlarını doludan korumak için üzerini kilim ve battaniyelerle örtüp kaldırımlara park etmek zorunda kaldı.


Kısa süren yağış sonrası vatandaşlar, iş yerlerinin önünde biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.

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