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ŞUSKİ çalışmalarını sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Küçük Sanayi Sitesinde yer alan briket üretim tesislerinin bulunduğu alanda içme suyu temini için çalışmalara başladı.


Şanlıurfa gelişiminde alt yapının önemli olduğu bilincinde olan ve sürekli sahada hizmetlerini aralıksız uygulayan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kentin alt yapı eksikliklerini gidermeye devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce, Küçük Sanayi Sitesindeki briket üretim tesislerinin yer aldığı bölgede yaklaşık bin 300 metre içme suyu hattı döşemek için ekipler iş makinaları ile hummalı bir şekilde çalışmaları planlı ve programlı olarak yürütüyor. Şanlıurfa'da yatırım yapan tüm esnaf guruplarına eşit hizmet anlayışı ile çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kanunlar çerçevesinde yatırımcılar için gelen talepleri karşılıyor.


ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'nın tümünde revize edilen altyapı noktalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının da altyapı (içme suyu ve kanalizasyon) ihtiyaçlarını, bakım-onarım çalışmaları ve önemli projeleri sahada uygulayarak aynı tempo ile devam etmektedir.

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