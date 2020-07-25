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Şuski kırsal mahallelerde çalışmalarını sürüdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kentin kırsal mahallelerinin alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.


Şanlıurfa merkezi ve 13 ilçenin alt yapısına yönelik hizmetlerini sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerde ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde yoğunlaştırdığı çalışmalar çerçevesinde, altyapıda kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Eyyübiye ilçesine bağlı Selman kırsal mahallesindeki alt yapı eksikliklerini kısa bir sürede tamamlamayı hedefleyen Şuski ekipleri, yaklaşık 4 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşeyerek çalışmaları tekniğine uygun bir şekilde yürütüyor.

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