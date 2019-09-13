ŞUSKI'de kış hazırlığı başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde alt yapı çalışması yürütmenin yanı sıra hat temizliği, kanalizasyon baca temizliği ve menfez yapımı gibi bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinde bakım-onarım faaliyetlerine devam ederek yapılan rutin faaliyetlerin yanı sıra kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle temposunu artıran ve yoğun yağışlarda sorun yaşanmaması için çalışan ŞUSKİ ekipleri, gece ve gündüz şeklinde vardiyalı hizmetlerine devam ediyor. Araç yoğunluğunun fazla olduğu bulvar ve caddelerde çalışmalarını gece düzenleyen ekipler menfez ve rögar temizliğini titiz bir şekilde gerçekleştiriyor.

Bakım-Onarım çalışmaları kapsamında ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2019 yılı başından bugüne kadar Şanlıurfa şehir merkezinde 168 bin 344 metre kanalizasyon hattı temizliği yaparken, ayrıca 42 bin 820 adet vidanjör talebine planlı ve anında dönüş sağladı.