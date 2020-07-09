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ŞUSKİ'nin hat döşeme çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçeleri kapsayan 54 kilometrelik kanalizasyon hat döşeme projesinin Haliliye ilçesi etabı başladı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında kentin merkez ve kırsal ilçelerinde koordineli bir hizmet yürütülüyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Atıksu arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesislerinin yanı sıra yağmur suyu drenaj hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon hattı döşeme hizmetleri ile bakım-onarım faaliyetlerini yürüterek çalışmalarına devam ediyor.


Merkez ilçeler için 54 kilometrelik kanalizasyon hattı


Şanlıurfa'nın merkez ilçeleri olan Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde revize edilen altyapı noktalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının da altyapı çalışmaları devam edilmektedir. Modern tekniklerle, titizlikle çalışmalarını yürüten ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 merkez ilçeyi kapsayan toplamda 54 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasının Haliliye ilçesi etabının startını verdi.

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