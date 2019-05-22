ŞUSKİ'nin tarihi alanlardaki bakım ve onarım çalışmaları

ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirli periyotlar şeklinde Şanlıurfa kent merkezindeki yağmur suyu ızgaraları, rögarlar ve kanalizasyon hatlarının bakım ve onarımı yaparak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda iş makinelerinin ve araçların giremediği, tarihi öneme sahip noktalarda ise personeller el yordamı ile ızgaraları tek tek temizleyerek bakım-onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Tarihi çarşı ve alanlarda çalışmalarına ağırlık veren ŞUSKİ ekipleri, Halil-ur Rahman bölgesinde bulunan Balıklıgöl, Gümrük Hanı, Attar Pazarı, Kunduracı Pazarı ile civarında bulunan Camiler ve diğer tarihi hanlarda alt yapı kontrollerini yapılıyor. Rutin olarak Kanalizasyon temizlik çalışmaları devam ederken mazgallar dezenfekte edilerek insan sağlığına etki edecek faktörler ortadan kaldırılıyor.