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Şuski'ye bir ödül daha

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, "En Hızlı Gelişen Su ve Kanalizasyon İdaresi" ödülünü almaya hak kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, "En Hızlı Gelişen Su ve Kanalizasyon İdaresi" ödülünü almaya hak kazandı.


Şanlıurfa'da yürüttüğü başarılı alt yapı çalışmaları ile birçok önemli altyapı projelerine imza atan ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kısa sürede yaptığı uzun vadeli ve kalıcı altyapı hizmetleri sayesinde birçok ödüle layık görülüyor.


Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ‘Su ve Çevre Konferansı Ödüllerinde' "En Hızlı Gelişen Su ve Kanalizasyon İdaresi" ödülü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün oldu. Türkiye genelinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Sular İdareleri arasında Ankara'da düzenlenen ödül törenine ŞUSKİ'yi temsilen Genel Müdür Yardımcısı Zeki Kaya ve Plan Proje Daire Başkanı Said Güllüoğlu, ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne verilen ödülü aldılar.

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