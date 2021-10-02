ŞUTİM'de yeni düzenlemeler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM)'de çevre düzenleme, yeni ve modern giriş kapıları çalışması yapıldı.

Paşabağı Mahallesinde yer alan Şanlıurfa Ticaret Merkezi'nde (ŞUTİM) Gıda Toptancıları Sitesinde çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkezin beton olan giriş ve çıkış kapısında revizyona giderek yeni bir giriş kapısı yaptı. Her gün yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM)'de kapılar yenilenerek yıpranan eski ve kötü görünüme sahip olan kapıların yerine güçlendirilmiş betondan yeni giriş kapısı yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa Ticaretinin önemli noktalarından biri olan Şanlıurfa Ticaret Merkezi'nde (ŞUTİM) Gıda Toptancıları Sitesi modern bir görünüme kavuşacak.