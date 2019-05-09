ŞUTSO yönetimine tepki gösterip istifa etti

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Kemal Süt yönetimin ilke ve etik değerleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulunun Şubat, Mart ve Nisan, aylarında almış oldukları kararlar, yaptırımlar ve aylık mizanların meclis üyelerinin oy çokluğuyla ret edildiğini belirten Meclis Başkan Yardımcı Süt, yönetimin asli görevinden uzaklaştığını iddia ederek görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kemal Süt, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin gerek Şanlıurfa'mıza gerek Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize bir fayda vermeyeceğini gördük. Meclis üyesi arkadaşlarımızın da bu yönetim ve başkanı istemediği aşikardır. Son 3 ayda yapılan meclis toplantılarında oy çoğunluğuyla meclis üyeleri ret oyu vererek tepki göstermiş oldular. İnsani ve vicdani etikten uzaklaşarak tüm mukaddesat çiğnenir hale getirildi. Ayrıca yönetimin asli görevini yapmaktan uzaklaştığı için meclis üyeleri arkadaşlarımın sesi olmak adına meclis başkan yardımcılığı görevimden istifa ediyorum” diye konuştu.