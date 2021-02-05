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Tabancayla oynarken kendini vurdu iddiası

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun tabancayla oynarken, kendini vurduğu iddia edildi, 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiOlay, ilçeye bağlı Ülkülü Kırsal Mahallesinde meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 9 yaşındaki bir çocuğun tabancayla oynarken, kendini vurduğu iddia edildi, 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti


Olay, ilçeye bağlı Ülkülü Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere ve iddiaya göre 9 yaşındaki Muhittin Açık, evdeki tabanca ile oynarken tabanca bir anda ateş aldı. Silahtan çıkan mermi ile başından vurulan ve ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhittin Açık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

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