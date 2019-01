Tahliye kanalına düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşerek çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Görenler kırsal Mahallesinde yaşandı. Ahmet Arın'a ait at, gece saatlerinde toprak tahliye kanalına düştü. Mahalleli, çamura saplanan atı çıkarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, at saplandıkları çamurdan çıkartarak kurtarmayı başardı. Ekipler tarafından suyla yıkanarak temizlenen at, sahibine teslim edildi.