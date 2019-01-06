İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tahliye kanalına düşen at itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa’da tahliye kanalına düşerek çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşerek çamura saplanan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Görenler kırsal Mahallesinde yaşandı. Ahmet Arın'a ait at, gece saatlerinde toprak tahliye kanalına düştü. Mahalleli, çamura saplanan atı çıkarmayı başaramayınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, at saplandıkları çamurdan çıkartarak kurtarmayı başardı. Ekipler tarafından suyla yıkanarak temizlenen at, sahibine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.