İhlas Haber Ajansı

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Takibe alınan araçtan esrar çıktı

Şanlıurfa’da polis tarafından durdurulan bir araçtan 770 gram toz esrar ile 1 kilogram kubar esrar çıktı.

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan bir araçtan 770 gram toz esrar ile 1 kilogram kubar esrar çıktı.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Takibe aldıkları aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 770 gram toz esrar ile 1 kilogram kubar esrar ele geçirdi.


Gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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