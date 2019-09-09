Takoran Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Bu yıl ikincisi yapılan ve üç gün süren 'Takoran Kültür ve Doğa Festivali' ile saklı cennet olarak adlandırılan Takoran Vadisi yerli ve yabancı yüzlerce kişinin ziyaretine uğradı.

Fırat Gezginler Kulübü, Şanlıurfa Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği (ŞASOBDER) tarafından organize edilen ve Siverek Belediyesi ile İlçe Kaymakamlığı tarafından desteklenen, Takoran Kültür ve Doğa Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Dört farklı ülke ve 35 ilden yüzlerce kişinin katılım sağladı festival sayesinde Takoran vadisine hayran kalan ziyaretçiler, festival kapsamında gerçekleştirilen tekne gezileriyle Takoran ile Fırat'ın eşsiz manzaralarını görme fırsatı buldu.

3 gün boyunca süren festival kapsamında katılımcılar sportif faaliyetlerin yanı sıra doğa yürüyüşü, yemek, sportif olta balıkçılığı, bisiklet yarışı, Kano yarışı gibi yarışmalar yapıldı. Festivalin üçüncü gününde dereceye girenlere ödüllerin yanı sıra plaketler verildi.

Gerçekleştirdikleri Festival ile ilgili açıklamada bulunan Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı,” dört ayrı ülkeden ve 35 ilden 250 sporcumuz ile yüzlerce vatandaşımız Festival'e katılmış bulunmakta. Çok ciddi bir katılım oldu, doğu gibi bir bölgede kısıtlı imkanlar dahilin de yapılan böylesi bir festivale bu kadar katılımın sağlanması bizi çok sevindirmiştir. Bu festivalde sportif olta balıkçılığı, tekne turları ile sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Bu festivale katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi

Ukrayna'dan festivale katılan Aleksandır Suvorov, tercüman aracılığıyla yaptığı açıklamada,” Türkiye'de katıldığım ilk festival, burada Türk insanının ve bölge halkının büyük bir misafirperverliğine şahit oldum ve burada şikayet edilecek hiç bir şey bulamadım. Çok beğendim ve birçok aktiviteye katıldım. Burada gördüğüm balık ve balıkçılık birçok yerde yok, bende buraları sosyal medyamdan şimdiden paylaştım ve arkadaşlarımı davet ettim” diye konuştu.