Talihsiz gencin feci ölümü kamerada

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli, yere düşerek seyir halindeki başka bir otomobilin altında ezilerek hayatını kaybetti. O korkunç anlar anbean şehir polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşandı. Yabancı uyruklu Beşşar El Assaf (18) motosikletiyle caddede ilerlerken yol kenarında duran otomobilin sürücüsü tarafından aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte yere düşen Assaf, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında ezildi.

Şehir polis kamerasına yansıyan korkunç kazada Assaf'ın kapısına çarptığı otomobilin sürücüsü koşarak panik içerisinde yaralı genci yerden kaldırmaya çalıştı. Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.