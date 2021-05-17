Tam kapanmada tam kadro sahada yer aldılar

Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde sokakların boş olmasını iyi bir şekilde değerlendiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipleriyle sahada çalışarak vatandaşlardan tam not aldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de tam kapanma sürecini fırsata çevirerek vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmesi adına hizmetlerini sürdürdü. Ramazan ayının büyük bir bölümünün kapanma sürecine denk gelmesiyle birlikte günlük 4 bin 500 ailenin evine sıcak yemek ulaştıran belediye, ramazan ayını paylaşma ayı ilan ederek sofralarda Halil İbrahim bereketi yaşattı.

Vektör ve haşereyle mücadele sürüyor

Belediye, vektör ve haşerelerle mücadeleyi sürdürürken, artan hava sıcaklıklarında vatandaşların evlerinde daha rahat vakit geçirmelerini amaçlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Beyazgül'ün titizlik ile takip ettiği çalışmalarda, 3 merkez ilçenin kırsal mahallelerinde 14 farklı ekip ile günlük 75 kırsal mahalle ilaçlanıyor. Ekipler, ilaçlama çalışmalarını vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da yürüterek taleplere anında karşılık veriyor.

Asfalt atağı

Fen işleri daire başkanlığı ekipleri kent merkezinde üst yapısı tamamlanan, deforme olan yollarda asfaltlama çalışması başlatarak vatandaşların yolları daha konforlu bir şekilde kullanmalarını sağlarken Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise 13 ilçede yer alan 1.250 kırsal mahalleye yol hizmeti sağlamak İçin tam kapanmayı fırsata çevirerek hizmet atağı başlattı.

Çiçekler toprakla buluşturuluyor

Beledieye ekipleri, Akçakale fidanlığında yetiştirilen farklı türlerden çiçekleri Şanlıurfa'nın cadde, sokak ve refüjlerinde toprakla buluşturarak cadde ve sokakların daha güzel bir görüntüye sahip olması için çalışmalar yürüttü.

Minik dostlar unutulmadı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'da hayvan sever dernekleri ve gönüllülerle iş birliği içinde çalışarak sokak hayvanları için mama desteğine devam ediyor. 29 Nisan - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasağında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik büyükşehir belediyesi gönüllü kuruluşlarla birlikte sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Zabıta denetimleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanmada tam kadro sahada olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan tam not alırken kısıtlamanın bugün titibariyle sona ermesiyle birlikte rehavete kapılarak kuralların ihlal edilmemesi için de Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tam kapanma sürecinde olduğu gibi denetimlerini sürdürecek.