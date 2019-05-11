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Tamir ettiği traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tamirini yaptığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tamirini yaptığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, geçen hafta Birecik ilçesine bağlı Fırat Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tamir atölyesinde çalışan Yakup Ç. (17), servise getirilen bir traktörün arızalı hidroliğini tamir etmek istedi. Bu sırada traktörün hidrolik kolları aniden kalktı ve Çetin'in kafası sıkıştı. Ağır yaralanan genç, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yakup Ç., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Yakup Ç.'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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