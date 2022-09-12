İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tamirci dükkanının deposunda yangın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanının depo olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir motosiklet tamir dükkanının depo olarak kullanılan üst katında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesi Mevlana Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Motosiklet tamir dükkanının depo olarak kullanılan üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, balyozla duvarı kırarak yangına müdahale etti. İçerisinde motosiklet yedek parçaları, yağ ve plastik ürünlerin bulunduğu depodaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.