Tanker kazalarında sürücüler yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Celal Akdoğan kullandığı 27 ANG 36 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 84. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Suphi Erdem idaresindeki 72 AJ 245 plaka tanker ise Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 101. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazalarda yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.