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Tanker kazalarında sürücüler yaralandı

Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Celal Akdoğan kullandığı 27 ANG 36 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 84. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Suphi Erdem idaresindeki 72 AJ 245 plaka tanker ise Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 101. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazalarda yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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