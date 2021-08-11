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Tankerin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştılar

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerinin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar su tankerinin fışkırttığı suyla serinlemeye çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Hilvan'a bağlı Gölcük kırsal Mahallesi'nde stabilize yol çalışmasında sulama aracının fışkırttığı suyla serinlemeye çalışan ve oyun oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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