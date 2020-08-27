Tarih Senin Zafer Senin Dart Turnuvası sona erdi

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuva tüm vatandaşlara açık şekilde gerçekleştirildi.

Gençler, yıldız, büyükler olmak üzere bayan ve erkek altı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya toplam 67 sporcu katılım sağladı. Pandemi sürecinden dolayı maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen turnuva sona erdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Şeyhanlıoğlu, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Eren, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Karataş, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Ahmet Dedeoğlu, Dart İl Temsilcisi Halil Durmuş ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende turnuvada dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından turnuvaya katılan ve derece yapan sporculara içersinde eşofman ve ayakkabı ile spor malzemelerinden oluşan hediye paketleri takdim edildi.