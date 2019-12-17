Tarihi Balıklıgöl'de antika eşyalar sergileniyor

Tarihi Balıklıgöl Platosu'nda sergilenen ve aralarında yaklaşık 100 yıllık eşyaların da bulunduğu antikalar, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Şanlıurfa'nın tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde, eski dönemlere özgü eşyalar sergileniyor. Antikacı Müslüm Akçiçek tarafından açılan ‘antika sergisi', bilinenin dışında farklı bir konseptle hizmet veriyor. Birbirinden farklı çok sayıdaki antika eşya, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Sergi, ziyaretçilerini adeta tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Sergide antika televizyondan radyoya, kameradan müzik aletlerine, paradan lambaya, kasetten gaz lambası kadar hemen hemen her şey bulunuyor.

“Yeni nesil, antika malzemeleri görünce şaşırıyor"

Çocukluğundan bu yana tarihi eşyalara merakının olduğunu, bu yüzden imkanı ölçüsünde biriktirdiği yüzlerce antika eşyayı sergilediğini belirten antikacı Müslüm Akçiçek, “Yeni nesille, eskiden günlük hayata kullanılan araç ve gereçleri tanıtıyoruz. Geçmişin kültürünü anlatmaya çalışıyoruz. Tarihimizi ayakta tutmaya çalışıyorum. Önemli olan yeni nesil gençlere eskiden ne kullanılırdı, onları aktarmaya çalışmaktır. Geçmiş nesillerde kullanılan yapılara burada sergiliyorum, gelen vatandaşlar malzemelerin fotoğraflarını çekiyorlar, mutlu oluyorlar. Amacım tarihimizi bilmek ve anlatmak. Vatandaşların bu tür eski eşyaları getirip burada sergilemesini istiyorum. Eski eşya olarak bakır var, fotoğraf şovlar, teyp, plak, gaz lambaları, kapı tokmağı, fanus ve cefn gibi daha birçok antika eşya bizde mevcuttur. Şanlıurfa'nın hemen hemen bütün müzik arşivi bizde bulunmaktadır. Çok zengin bir kültürümüz var. Antika eşyaların tarihi 100 yıl geçmişten başlayıp günümüze kadar olan malzemeler yer almaktadır. Gelen yerli ve yabancı turistler tarihi antikaların binlerce fotoğrafını çekti. Bizim zamanımızda bakır malzemeler kullanılırdı, gaz ocakları vardı. Geçmişteki öğrenciler ödevlerini bu ışıklarda yaparlardı. Tarihimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.