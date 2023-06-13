Tarihi caddede sundurma çalışması tamamlandı

Tarihi ve kültürel yapılarıyla ön plana çıkan ve her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından Eyyüp Peygamber Caddesinde başlatılan cephe sağlıklaştırma çalışması tamamlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Müdürlüğü (KUDEM), tarafından kentin tarihi dokusuna uygun bir şekilde yapılan sundurma (gölgelik) çalışmaları esnaflardan tam not aldı. Eyyüp Peygamber Makamının yer aldığı Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde deforme olan ve görüntü kirliliği oluşturan sundurmalar bulunduğu yerden sökülerek yerine daha modern ve kent mimarisine uygun gölgelikler monte edildi. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik sağlıklaştırma işlemleri çerçevesinde yürütülen üst örtü yapım çalışması çerçevesinde 480 işyerinin sundurma ve gölgelik çalışması tamamlandı.