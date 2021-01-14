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Tarihi geçen ürünlere el koydular

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında marketlere yaptığı denetimlerde, tarihi geçen, tavuk, meyve suyu, çikolata ve yoğut gibi ürünlere el koyduBüyükşehir Zabıta ekipleri tarafından Covid-19 salgın sürecinde marketlerin denetimlerine devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında marketlere yaptığı denetimlerde, tarihi geçen, tavuk, meyve suyu, çikolata ve yoğut gibi ürünlere el koydu


Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından Covid-19 salgın sürecinde marketlerin denetimlerine devam ediyor. Zabıta Ekipleri marketlerde hijyen, sosyal mesafe, maske ve etiket kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etmek için rutin denetimler gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen denetimlerde market çalışanlarına uyarılarda bulunan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol ederek tarihi geçen çok sayıda tavuk, meyve suyu, çikolata, yoğurt vb. ürünlere imha edilmek üzere el koydu. Market raflarında yer alan ürünlerin etiketteki fiyatların aynı ebatta yazılmış olması gerektiğini hatırlatan Zabıta ekipleri kurallara uymayan market işletmecilerine cezai işlem uyguladı.

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