Tarihin sıfır noktası Şanlıurfa'ya yeni bir müze müjdesi

Ankara temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek Tarihi Diş Hastanesinin müzeye dönüştürülmesi konusunda talepte bulunan Başkan Beyazgül, Cumhurbaşkanı'ndan müjdeyi alarak Şanlıurfalılarla paylaştı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından gündeme getirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da müze yapılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığına talimat verdiği Tarihi Diş Hastanesi müzeye dönüştürülüyor. Köklü tarihi, ören yerleri, müzeleri ile her geçen gün Dünya'nın ilgisini daha fazla çeken tarih ve turizmin başkenti Şanlıurfa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni bir müzeye kavuşuyor. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Başkan Beyazgül şu notu düşmüştü. “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmemiz sonrası bir müjdeyi sizinle paylaşmak isterim; Tarihi Diş Hastanemizi şehrimize yakışır bir müzeye dönüştürüyoruz. Restorasyonuna kısa süre içinde Kültür Turizm Bakanlığımızca başlanacak. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Uzun süredir atıl durumda olan tarihi diş hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları yapılarak müzeye dönüştürtülecek. Çalışmalara kısa süre içerisinde başlanılması bekleniyor.