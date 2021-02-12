İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 tarım işçisi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 tarım işçisi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Şanlıurfa - Suruç karayolunun Payamlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 21 UC 615 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Taklalar atarak yol kenarındaki tarlada duran minibüsteki 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gönderilen ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.