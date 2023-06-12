Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 21 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs tır ile çarpıştı. Kazada 21 işçi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek Ayvanat Mahallesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mehmet Ç. idaresindeki 49 AAT 239 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Mehmet K. idaresindeki 63 K 6456 plakalı tır ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 21 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.