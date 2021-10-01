Tarımsal hizmetler daire başkanlığı istişare toplantısı ile tanıtıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin tarımsal kalkınma kapasitesinin artırılması amacıyla kurmuş olduğu “Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı” tanıtım ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

11 Nisan Külliyesi konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım ve istişare toplantısında Şanlıurfa'nın tarım kapasitesinin artırılması, kaliteli ürün elde etme, çiftçilerin bilgilendirilmesi ve Şanlıurfa'da üretilen ürünlerin ticaret kapasitesinin artırılmasıyla istihdama yönelik desteklerin artması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Şanlıurfa'da bulunan STK ve paydaş kurumların temsilcilerinin katılım sağladığı tanıtım ve istişare toplantısında konuşan ve birlik beraberlik mesajları veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa'nın tarımı ile övünmek yetmez dedik ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığını kurduk. Şanlıurfa'nın tarımsal zenginliğinin farkında ve bilincindeyiz. Bu sebeple Şanlıurfa'nın tarımsal kalkınma kapasitesini artırmak, tarımsal ürünlerimizin ticaret hacmini artırarak kente bir katkı sağlamak amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımızı kurarak çalışmalara başladık. Çalışmalar kapsamında çiftçilerimize yönelik eğitim seminerlerinin yanı sıra çeşitli fide destekleri de vererek çiftçimizin her zaman yanında olduk. 12 bin yıllık geçmişe sahip Şanlıurfa'da tarımımız da tarihimiz kadar eskidir. Biz, bir hazinenin üzerinde oturmuyoruz bin hazinenin üzerinde oturuyoruz” ifadelerini kullandı.