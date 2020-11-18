Tarlada kalan kirli ve saçılmış pamuklar geçim kaynağı oldu

Şanlıurfa'da hasadı yapılan pamuğun ardında kalan kirli ve saçılmış pamuk, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu.

Şanlıurfa'da hasat edilen pamukların ardında kalan ‘başak' diye adlandırılan kirli ve saçılmış pamuk dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu. Pamuk tarlaları sabahtan aksama kadar pamuk toplayan isçilerle dolup taşıyor. Hasadı yapılan pamuğun ardında tarlada zor şartlar altında pamuk toplayan gençler, günlük yaklaşık 25 kilogram pamuk toplayabiliyor. Topladıkları pamuğun kilosunu da yol kenarlarında kurulan seyyar tezgahlarda 1 ila 1,5 lira arasında değişen fiyatlarla satıyorlar. Gençler, kazandıkları parayla da aile geçimine katkıda bulunuyor.

“Ailemize destek sağlıyoruz”

Ailesine maddi yönden destek sağlamak için pamuk topladığını belirten Elif Yücel, “Biz burada hasadı yapılan pamuğun ardında kalan atıkları topluyoruz. Bizim ailenin durumu iyi değil, o yüzden gelip arta kalan pamukları topluyoruz. Ailemize destek sağlıyoruz. Topladığımız pamukları satıp, ailemize veriyoruz. Günlük 10 ile 20 lira arasında para kazanıyorum. Soğukta, çamurda gelip, zor şartlar altında pamuk topluyoruz. İnşallah büyüklerimiz bize yardım ederler” dedi.

“Kazandığımız parayla geçimimizi sağlıyoruz”

Zor şartlar altında çalıştıklarını dile getiren Enes Toprak da, “Tarlada arta kalan pamukları topluyoruz. Pandemi nedeniyle okula gitmiyoruz. Boş zamanımız olduğu için gelip pamuk topluyoruz. Mecburen gelip çalışıyorum. Aileme destek sağlamak için. Sattığımız pamuklardan kazandığımız parayla kendimize eşya alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Zor şartlar altında çalışıyoruz”

Sabahın erken saatlerinde gelip tarlada arta kalan pamukları topladığını aktaran Leyla Yücel ise “Biz burada pamuk toplayarak ailemize destek olmaya çalışıyoruz. Sabahın erken saatlerinde gelip buraya pamuk topluyoruz. Havalar da soğudu burada, zor şartlar altında çalışıyoruz. Geçimimizi sağlamak için mecbur çalışıyoruz” diye konuştu.