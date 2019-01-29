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Tarlada seyir halindeki traktör alev alev yandı

Şanlıurfa’da bir çiftçinin tarlasını sürerken alev alan traktörü, kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'da bir çiftçinin tarlasını sürerken alev alan traktörü, kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale ilçesine bağlı Uzunyol Mahallesi'nde meydana geldi. Ali B. traktörüyle kendisine ait araziyi sürdüğü sırada motor bölümünde iddiaya göre aşırı ısınma sonucu yangın çıktı. Sürücü kendi imkanları ile yangını söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol aldı. Söndürülen traktör kullanılamaz hale geldi.

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