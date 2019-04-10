Tartıştığı karısını öldürdü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde cinnet getiren koca, tartıştığı karısını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan çift arasında akşam saatlerinde tartışma yaşandı. Cinnet getiren M Y., elindeki silahla karısı Özge Y.'yi kurşun yağmuruna tuttu. Özge Y. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık incelemesinin ardından Özge Y.'nin cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.