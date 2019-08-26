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Tatlıses İsot Festivali'ne katılacak

Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti.

Ünlü Sanatçı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü makamında ziyaret etti. Beyazgül ile sohbet eden Tatlıses, İsot Festivali'ne geleceğinin müjdesini verdi.


Müzik şehri Şanlıurfa'nın en önemli sanatçılarından biri olan İbrahim Tatlıses, Beyazgül'ü makamında ziyaret ederek, ekim ayı içerisinde düzenlenecek olan 3. Ulusal İsot Festivali'ne geleceğini belirtti. Bu yıl İsot Festivali'ne gelip gelmeyeceği yönündeki sorular üzerine sanatçı Tatlıses, "En güzel armağan isottur. Benim için altından daha değerlidir. Bu yıl ki İsot Festivali'ne gelirim. İsot, çiğköfte ve lahmacun Şanlıurfa'ya aittir. Hiç kimse sahiplenmesin. Urfa'nın değerlerine Urfa'nın dışında kimse sahip çıkamaz" dedi.


Görüşmede Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Tatlıses'e isot ve günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

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