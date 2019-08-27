Tatlıses'ten iş insanlarına çağrı

Şanlıurfa ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte Göbeklitepe'ye giden Sanatçı İbrahim Tatlıses burada iş insanlarına çağrıda bulundu.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, memleket ziyaretleri kapsamında 12 bin yıllık geçmişi ile tarih akışını değiştiren Göbeklitepe'yi gezdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın eşlik ettiği sanatçı Tatlıses, burada Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan Göbeklitepe hakkında bilgiler aldı. Şanlıurfa değerlerinin çok önemli olduğunu vurgulayarak memleketine sevgisini her zaman dile getirdiğini belirten Sanatçı Tatlıses, Şanlıurfalı olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

“Tatlıses'ten Şanlıurfa'ya yatırım çağrısı”

Gezisinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanatçı Tatlıses, "Şanlıurfa'mız her şeyi ile bulunmaz bir değer. 12 bin yıllık Göbeklitepe'miz de buna dahil. Ben buradan tüm iş insanlarına Şanlıurfa'ya yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum. Ben de bir otel yapacağım. Turizm bacasız fabrikadır. Kar getiren bu yatırım için Şanlıurfa'ya gelecek iş insanları tam da doğru adresi bulmuş olacaklar. Bununla birlikte yetkililerimize seslenerek İzmir'den, İstanbul'dan ve Ankara'dan Şanlıurfa'ya direkt seferler düzenlenmesini talep ediyorum. Uçaklarımız çevre illere değil, Göbeklitepe'nin merkezi olan Şanlıurfa'ya insinler" diye konuştu.

“Beyazgül, herkesi Şanlıurfa'ya davet ediyoruz”

Çağrısından dolayı Sanatçı Tatlıses'e teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "İbrahim Beyin öncülüğünde bir çok kişinin bu çağrıya uyacağını ümit ediyorum. Çünkü Şanlıurfa'mız değerleriyle nadide bir şehir. Şanlıurfa'mız Göbeklitepe, Harran, Balıklıgöl, Takoran Vadisi, Eyüp Nebi Türbesi, Soğmatar ve sayarak bitiremeyeceğimiz bir çok değere sahip. Herkesi Şanlıurfa'ya bekliyoruz" dedi.

“Canpolat, Şanlıurfa her yönüyle eşsiz bir şehir”

Ziyarette Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da, "Burada biz elimizden geldiği kadar şehrimizin tanıtımı noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Turizm noktasında daha iyi yerlere gelebilmek için el birliği içerisinde hareket ediyoruz. Sanatçımız Tatlıses'e de ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisinin çağrısını bizler de her platformda dile getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'ın eşlik ettiği ziyarette Tatlıses daha sonra Göbeklitepe'ye gelen yerli ve yabancı turistlerle yakından ilgilenerek bol bol fotoğraf çektirdi.