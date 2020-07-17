İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TDV'den sonra Kızılay'a da kurban bağışında bulundu

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Türk Diyanet Vakfından (TDV) sonra Türk Kızılay’ına da kurban bağışında bulundu.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Türk Diyanet Vakfından (TDV) sonra Türk Kızılay'ına da kurban bağışında bulundu.


Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Türk Kızılay Viranşehir Şubesine 3 kurban bağışında bulundu.


Viranşehir Türk Kızılayı Şube Başkanı Abdülkerim Etli ve beraberindeki heyet Viranşehir belediyesine gelerek Başkan Ekinci'yi makamında ziyaret etti. Etli, organizasyonları hakkında Başkan Ekinci'ye bilgi verdi. Bunun üzerinde Başkan Ekinci ise Türk Kızılayı Viranşehir Şubesine 3 kurban bağışında bulundu. Türk Kızılayı'nın önemine değinen Başkan Ekinci, "Nerede bir mazlum varsa, nerede bir yetim varsa Türk Kızılay orada. Bu nedenle Kızılayı sürekli desteklememiz gerekir. Kızılayı bu önemli organizasyon için tebrik ediyorum" diye konuştu.


Türk Kızılayı Viranşehir şube Başkanı Abdülkerim Etli de Başkan Ekinciye bağışı ve desteği için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.