Tedavi altındaki yaban hayvanlarına bayram bakımı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanlarını Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Kurban Bayramında da yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam etti. Doğada yaralı ye da bitkin halde bulunan yaban hayvanlarının bakım ve kontrolleri yapılıyor. Günlük olarak sağlık kontrolleri gerçekleştirilen hayvanlar, görevliler tarafından besleniyor. Kafeslere yem bırakan görevliler, kendi kendine beslenemeyecek kadar küçük, hasta ya da bitkin olan hayvanları ise elleriyle besliyor.