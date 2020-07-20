Tedavileri biten yavru tilkiler doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi kırsalında anneleri telef olan 2 yavru tilki, tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hilvan ilçesi kırsalında 2 tilki yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler anne tilkinin telef olduğunu belirlerken yavruları ise koruma altına aldı. Yavru tilkiler, 2 aylık rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.